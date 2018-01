Pampita y Pico Mónaco, juntos en Punta del Este

La foto de Pampita y Pico Mónaco otra vez juntos es la postal más buscada de la temporada de Punta del Este.



Por ahora, los fotógrafos siguen buscando la prueba de la reconciliación, y mientras tanto hay versiones de un encuentro. Según contó el periodista de espectáculo Ángel de Brito, la ex pareja se encontró en Año Nuevo, y hay un video en el que se los ve brindando.



"Él ya había cenado en su restó, me dijeron que estaba desesperado por irse. El encuentro no fue ni en el restaurant de Pico ni en la fiesta de la amiga de Pampita. Fue a las 5 de la mañana en Tequila. Se encontraron y ahí estuvieron juntos. Ahí empezó la onda nuevamente. Obviamente, Pico la fue a seducir. Hay un video que confirma todo esto, en el que se los ve brindando", reveló.



Mariana Brey, por su parte, dijo que estuvo con el ex tenista en su restaurant, y él mismo ratificó esta versión. "Estaba acompañado por un amigo, me contó que estaba muy contento. A él lo vi muy contento y me dijo que había brindado con Pampita el 31 a la noche. Él fue a brindar con ella, fue a buscarla. Para mí, está enamorado. Hay un video privado de ellos, que Ángel vio, me dijo Pico. Hay un brindis donde se ve a Pampita y Pico", agregó.