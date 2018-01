El tiempo para ella no pasa: Mónica Ayos lució un pantalón que usó hace 11 años

Mónica Ayos demostró que no le pasan los años o que, cuanto más pasa el tiempo, mantiene su figura. Según expresó la actriz a través de las redes sociales, guardó un pantalón blanco durante 11 años y decidió probárselo a ver cómo le quedaba."11 años después. . . El tiempo vuela, pero no tanto como para tirar mi lompa favorito de hace mil", comienza el posteo que publicó en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos desde distintos perfiles comparando cómo lo lucía en 2007 cuando hacía temporada teatral en Mar del Plata."Un dato de color: ¿viste esa remera o saco, o lo que sea que amás y que nunca pudiste descartar porque te da nostalgia? Bueno, a este capri hermoso lo amé porque fui a buscarlo un verano hermoso con mi adorada @martinavalia hace 11 años", continuó Ayos."Estas fotos del 'antes y después' son de ese mismo año, y las de al lado son de hoy", aclaró y continuó: "11 años después me lo probé y acá les comparto emulando estas capturas que encontré de pe . . . en google de la vez que usé ese capri"."Amo este lompa. Y amo aquella tarde que pasamos de compras. El extraño caso de Benjamin Button", bromeó sobre su cuerpo y cómo mantuvo su figura a través del tiempo.Por otro lado, mostró fotos en bikini en las playas de Miami.