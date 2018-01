Facundo Arana habló de la polémica suscitada entre Calu Rivero y Juan Darthés

Antes de debutar en Mar del Plata con Los Puentes de Madison, Facundo Arana realizó un móvil con Intrusos, y opinó sobre la acusación de acoso que Calu Rivero le hizo a Juan Darthés.



"Me parece que Juan tuvo una muy buena idea y resolución al llevar el tema a la Justicia. Acá, decir 'te llevo a la Justicia' está muy banalizado, pero es una cuestión muy seria", expresó el actor y agregó: "Hay una mujer que se sintió agredida, acosada, se sintió incómoda en su trabajo. Lo expuso, pero Juan salió a decir 'no, de ninguna manera. Yo esto no lo hice, no me voy a hacer cargo de esto'".



A pesar de ser cuidadoso en su opinión, Arana terminó expresando lo que pensaba al respecto: "Si vos me preguntás, creo que Calu se sintió acosada y creo que Juan de ninguna forma la acosó jamás. Lo conozco a Juan desde hace muchísimos años, desde el 94, trabajé con él. Lo conozco bien. Ahora, no me corresponde hablar porque la que tiene que hablar es la Justicia".

Fuente: Exitoína