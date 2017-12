Espectáculos

Jueves 28 de Diciembre de 2017

Calu Rivero apoyó a Maju Lozano tras la denuncia de acoso

La actriz, que se enfrenta en la Justicia con Juan Darthés, se solidarizó con la paranaense, que relató cómo fue acosada en un restaurante. "No es no y eso no nos hace locas", resaltó.