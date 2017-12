Exuberante botinera posó trikini y su esposo le dejó un polémico comentario

???? Una publicación compartida de Natalie Weber ? (@nannitaweber) el Dic 25, 2017 at 3:20 PST

Afincada en Dubai, donde Mauro Zárate (30) juega para el Al-Nasr Sports Club, Natalie Weber (31) se adaptó a la vida en el emirato. La madre de Rocco (2) y Mía (5) aprovecha las paradisíacas playas para lucir su lomazo en Instagram.Con un sol que siempre está radiante por esas latitudes, la exvedette compartió dos postales hot que despertaron los celos de su esposo. Parada sobre la fina arena del balneario The Palm, de la cadena hotelera Jumeirah, la morocha hizo gala de sus curvas cubierta apenas por un infartante trikini negro súper cavado.Ante los miles de me gusta y varios piropos de los usuarios, Mauro Zárate quiso "marcar la cancha" y le dejó a su mujer un comentario al pie de la foto, que despertó polémica por el tono del reclamo. "¡Dale idiota, sacate eso! Señor @instagram, en mi opinión tendrías que borrar esta foto. No sé, digo. . . @nannitaweber subí y cambiate, te lo pido", afirmó en el comentario.