Iliana Calabró apuesta a la convivencia: "Ya vendrá el casamiento"

Después de más de dos décadas casada, con una familia formada y un futuro que parecía próspero, la realidad de Iliana Calabró (51) cambió prácticamente de un día para el otro. En medio de la difícil enfermedad de su padre, Fabián Rossi, el papá de sus dos hijos, Nicolás y Stefano, tuvo que dar explicaciones ante la Justicia al ser considerado uno de los involucrados en la causa de la ruta del dinero K. Y, como si fuese poco, se dijo que tenía una relación extramatrimonial en Panamá. La herida fue grande y, en medio de tamaño problema, la artista perdió a su padre, Juan Carlos, después de largos meses de pelea. Los meses pasaron, las lágrimas derramadas fueron muchas y el dolor la acompañó hasta que el destino le dio una nueva oportunidad. Una noche, en una cena compartida con su mamá Coca y un grupo de amigas, conoció al dueño de un restó que quedó impactado con su inobjetable belleza y todo su carisma.Charla va, conversación viene, con el correr de las semanas la comediante se animó a aceptar una primera salida a solas con Antonello Grandolfo, un apuesto italiano, padre de familia. Gestos, intereses en común y mucha pero mucha química oficiaron de Cupido y, desde 2015, son una pareja hecha y derecha.Bajo el mismo techo. En el pasado verano, Iliana y Antonello tuvieron su primera experiencia de convivencia. El empresario gastronómico acompañó a la hermana de Mariana durante su temporada en Villa Carlos Paz y probaron las mieles de la vida de a dos día y noche. La experiencia fue muy positiva y terminó definiendo el futuro que se concretó a mitad de año. Después de ultimar los detalles de la organización doméstica, Calabró y Grandolfo concretaron su unión con una convivencia que oficia de cuasi casamiento. Y uno de los momentos que más disfrutan del día a día es la cena. A diario, la ex vedette se encarga de cocinarle variado y condimentado a su amor, y no deja que nadie ocupe esa función."Es mi forma de transmitir amor. Me gusta cocinar y lo hago condimentando con todo", contó Iliana. Pero, ¿se van a casar? "Apostamos a la convivencia como un gran paso en nuestra historia. Ya vendrá el casamiento, suponemos que más adelante. La realidad es que queremos hacerlo en Italia, porque yo ya me casé acá y Antonello tiene familia allá, pero significa un gasto económico muy grande. ¡Hay que juntar el dinero! Por ahora, estoy acumulando millas de avión, que no es poco. Ya llegará ese momento de dar el sí", adelantó Calabró a Paparazzi.