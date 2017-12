Predicen que Wanda Nara y Mauro Icardi se separarán en 2018: Los motivos

La pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue en pie pese a varios problemas que tuvieron que encarar en este 2017.



Sin ir más lejos, el delantero le hizo desplantes en público a la rubia y se llegó a hablar de una fuerte crisis de pareja.



Sin embargo, el bienestar entre ambos a futuro fue puesto en duda por la tarotista Lourdes Verón que participó de El diario de Mariana y junto al conductor y astrólogo Joe Fernández anticiparon cómo será el 2018 para varios famosos.



Lo llamativo fue cuando ambos hablaron sobre el futbolista y la mediática y dejaron intuir una crisis y posible separación. ¿El motivo? La plata.



"Ella es sagitario y esto de que hablamos de la expansión y el 'no filtro', mientras que él es desapegado y no le importa nada de lo que hablen", comenzó Joe. Pero Verón disparó: "Él es muy desapegado, ella no. Pueden tener problemas."



"Tuvieron peleitas este año", recordó uno de los panelistas, a lo que la tarotista vaticinó: "y se va acrecentando más."



"Él es desapegado al dinero y ella no tanto", remarcó Verón antes de sacar la carta de "enemigos ocultos". "Es una pareja que mejor arregle esas peleitas que tuvieron porque él se puede cansar".

Fuente: Exitoína