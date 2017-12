Lució su escultural figura y mostró cómo se divierte con su hija en la playa

Siempre juntos ? Una publicación compartida de Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el Dic 26, 2017 at 4:24 PST

La hora perfecta ??? Una publicación compartida de Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el Dic 26, 2017 at 4:16 PST

Soñando despierta ? Una publicación compartida de Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el Dic 23, 2017 at 11:59 PST

Rocío Guirao Díaz (33) es una de las mamis famosas más sexies, que viajó a Uruguay para disfrutar de las vacaciones con su familia en José Ignacio.En su cuenta de Instagram, la modelo compartió una secuencia fotográfica en la que no sólo mostró su cuerpazo con un look veraniego súper sexy, sino que plasmó la dulce y apegada relación que tiene con su hija Roma, de un año y cuatro meses, fruto de su amor con Nicolás Paladini (39), con quien ya tienen a Aitana (8) e Indio (6)."Así todo el día con mi abrojito encima", escribió Guirao Díaz, con simpatía, junto a las postales de su niña jugando con arriba de su cuerpo.En la misma línea, Rocío subió un video en el que se la ve ejercitando al aire libre con su complemento favorito en sus hombros: la inseparable Roma. "Cuando sos mamá de 3, no te dejan ni 20 minutos libres para entrenar. Así que. . .", expresó. Y se la ve haciendo sentadillas con la pequeña a caballito.