Eva de Dominici habló de Juan Darthés y las acusaciones de Calu Rivero

Eva de Dominici se refirió al escándalo Calu Rivero-Juan Darthés, denunciado por acoso sexual por quien fue su compañera de elenco durante la novela "Dulce amor". La actriz, que compartió escenas con el actor en "Camino al amor" y "Patito Feo" se refirió a las acusaciones y contó su visión personal.



"A Juan lo conozco desde muy chica y lo quiero mucho", expresó Eva en primer lugar y contó que en su carrera actoral nunca pasó por una situación de estas características.





"Es un tema muy complicado, nunca me sucedió y es muy difícil hablar de eso. En esa situación no estuve, no sabría qué decir, nunca lo viví", aseguró.



Y contó cómo se maneja ella en ese tiempo de escenas: "Tuve escenas muy fuertes con "Sangre en la Boca" (junto a Leonardo Sbaraglia) yo siempre hablo con Joaquín (por Furriel) y trato de ser muy cuidadosa con el otro, creo que uno tiene que ser prolijo con el otro, en este caso creo que está bien que esto lo maneje la Justicia".



La actriz analizó además lo que ocurre en cuanto a las mujeres y las situaciones de abuso y en diálogo con "Agarrate Catalina" dijo que "es un tema que me pone muy triste, creo que hoy en día también tenemos que entender que el hombre no es nuestro enemigo, pero existen muchos casos de abusos, de femicidios, pese a que la mujer hoy tiene otra voz".