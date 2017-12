Silvina Escudero habló sobre los rumores de embarazo

En las últimas horas, un grupo de usuarios de Instagram comenzó a sospechar de la posibilidad de que la bailarina y actriz Silvina Escudero se encuentre embarazada.Todo empezó porque le vieron "un poco de panza" en una foto. La morocha está de novia con Federico, de quien se sabe poco porque no es afín a los medios de comunicación."No estoy embarazada, en lo más mínimo. Para nada. No sé. Alguien subió una foto y no sé. . . a mi no me parece que tuviese panza. Me verá gorda. Como chocolates. Me hice la graciosa cuando contesté (se ríe)", expresó Escudero en diálogo con el portal Primiciasya.Y agregó sobre esa posibilidad: "La verdad es que hoy te digo que sería un sueño divino tener mi familia. Lo hablamos con mi pareja, con Fede, es algo que se habla. En un futuro cercano espero que pueda tener la noticia. Lo voy a gritar a los ocho vientos".Asimismo, Silvina contó sobre los miedos que le genera la maternidad. "Igual me da miedito. Siempre dije que le tengo respeto a la maternidad. Uno lo quiere planear y todo. Fede lo que me dice que uno lo va pateando para adelante por cosas y que siente que ninguna persona está lista para ser padre. Padre uno se va haciendo con tu hijo", afirmó.