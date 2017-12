La hija de Lito Cruz dio a conocer las causas de la muerte del actor

Lito Cruz murió de un infarto de miocardio, el martes por la mañana, mientras dormía. Así lo reveló la autopsia que su hija Micaela Cruz dio a conocer a. "Me dijeron que no sufrió y que no se podía hacer nada. Aunque yo hubiese estado con él, no lo habría podido salvar", explicó ella, conmocionada."Mi papá tomaba remedios para el corazón. Esto le pasó ayer (por el martes), pero le podría haber pasado hace diez meses. Y estoy tranquila porque lo encontré dormidito, siento que se fue en paz", informó.Su otra hija, Alejandra, llega hoy desde Los Ángeles, justo a tiempo para asistir al velorio que se hará abierto al público en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575. Allí podrá acercarse quien quiera, de 10 a 18.Luego, los restos del actor serán trasladados hasta una casa velatoria en Córdoba y Thames y allí sólo podrán entrar familiares y amigos íntimos.El viernes, a las 9, se iniciará una procesión hasta el Cementerio Municipal de Berisso. Antes del entierro, la caravana se detendrá en tres lugares significativos en la vida del actor: el teatro donde debutó a los 15 años, el bar en la calle Nueva York al que iba su padre y la casa donde vivió con sus padres y pasó toda su infancia.