Cuando explotaron las denuncias de acoso, trascendió que la productora no le iba a renovar el contrato a Ari Paluch.



Ari Paluch renovó contrato para seguir con su histórico programa de radio El Exprimidor. Recordemos que el conductor tenía contrato con la productora Euro Comunicaciones hasta el 31 de diciembre de este año y luego de la polémica en la que se vio envuelto trascendió que la empresa había decidido no darle continuidad en la radio para 2018.



El argumento de la empresa fue que tras las acusaciones había bajado la pauta publicitaria, en ese momento. Antes de renovarle a Paluch, la productora habría tenido negociaciones con Mario Massaccesi y Martín Ciccioli que no llegaron a buen puerto, según informó La Nación.



El periodista utilizó el propio ciclo para defenderse después de la acusación de acoso de una microfonista de A24: "En esa situación que me quiero ir rápido, en vez de hacerle un ´give me five´ toco su cadera y me voy, y me doy cuenta que habría tocado un lugar más íntimo, y en seguida le digo ´Disculpá´. Y en esa situación, toco su cadera y no sé si ella se movió o sin querer le toqué su parte íntima y me fui porque vivimos apurados"