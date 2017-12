Embarazada de tres meses, Ailén Bechara transita la dulce espera con todos los síntomas: dice que siente nauseas matutinas y que se antoja todo el tiempo de frutas cítricas y pastas.Pero, además, confiesa su cuerpo ha comenzado a cambiar: "No aumente mucho de peso pero es otro cuerpo, ya no tengo los huesitos de las caderas", dijo en el programa "Los ángeles de la mañana" de El Trece.Ante la advertencia de Carmela Bárbaro, quien le dijo que esto "recién comienza", Ailén agregó: "No es mi cuerpo, este es el único jean que me entra, y las lolas me explotaron".

