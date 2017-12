Noelia Pompa criticó el programa de Tinelli y reveló que le gustan "grandotes"

Noelia Pompa sigue cosechando éxitos. Se fue de la Argentina para probar suerte en Barcelona y logró trabajar allí en un espectáculo musical. Ahora le llegó la oportunidad de presentarse en la televisión de Estados Unidos.



Viajó a Miami para estar en el programa Don Francisco te invita, que se transmite por Telemundo. Ahí pudo hacer una coreografía y también intercambió algunas palabras con el conductor.



Lejos de agradecer su paso por ShowMatch, tuvo duras palabras sobre el ciclo. "Esto es mucho mejor que lo de Tinelli", le dijo el conductor. Y ella no lo dudó: "Sí", contestó, contundente. Luego agregó: "Ahora sí aprendí". Dejó la impresión de que quiso decir que en el Bailando no aprendió nada.



"Que no escuche Tinelli", comentó entre risas el conductor. Y ella asintió: "Sí, que no escuche".



"En España estoy trabajando, me escapé para venir a tu programa. Trabajo en el teatro, haciendo un personaje, actuando y bailando. Llegué a Barcelona, no lo puedo creer", afirmó luego.



Además contó que está de novia y que el afortunado es muy alto. "Nunca me sentí atraída por alguien de baja estatura. Me gustan muy altos. Yo digo siempre que los opuestos se atraen. A mí me gustan grandotes", afirmó.