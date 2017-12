Luce un cuerpo escultural, pero hay algo que la acompleja

?? #bali Una publicación compartida de Noelia Rios (@noeliariosok) el Jun 7, 2017 at 7:13 PDT

Nació en una familia numerosa, tanto que es la sexta de ocho hermanos. Y todos, menos el padre, tienen algún vínculo con el deporte. "Mi mamá es maratonista, tiene 56 años y mejor estado físico que yo", bromea la ex participante de Gran Hermano Noelia Ríos (26). La joven, que estuvo en la Casa durante 2012, al salir dedicó su vida al fitness. "En el fitness encontré mi trabajo. Y poder trabajar de lo que amás es impagable", resumió esta bella morocha de 1,70 m de estatura y de contundentes medidas.-¿Desde qué lugar te empezaste a relacionar con el fitness?-Soy personal trainer, estudié para serlo, y ahora comienzo a estudiar nutrición deportiva en San Fernando Centro. Además, hago rutinas online para que gente de todas partes pueda entrenar.-Lograr un físico como el que tenés, además de entrenamiento, ¿requiere una alimentación especial?-Acompaño mi entrenamiento alimentándome sano. Trato de no seguir una dieta estricta, sólo como normal pero no ingiero frituras, pan ni gaseosas. Tampoco bebo, pero sí como de todo y mucho.-¿Qué mensaje les darías a las chicas que quieren cambiar su cuerpo a través del deporte?-Mi mensaje para las chicas que siguen mis rutinas y el fitness es que no se obsesionen con el peso. Yo peso cinco kilos más que cuando me metí de lleno en el fitness y la gente me ve mejor. Hoy la actividad física, aparte de usarla para verse mejor, es ideal para sentirse mejor de salud, que es lo más importante. Antes no podía hacer la cantidad de ejercicio que hago hoy, que peso más y me siento saludable.-Antes de volcarte de lleno al fitness hiciste teatro con Moria y con Pachano. ¿Tenés ganas de volver a las tablas?-Estoy cada vez más comprometida con la actividad física. Realmente amo esto. Teatro no sé si haría, requiere mucho tiempo y por ende ya no podría estudiar.Nacida en la provincia de Misiones y criada en el campo, Noelia extraña el contacto con la naturaleza que le regalaba a diario San Vicente, su pueblo natal. Sin embargo, admite que le encanta lo que esta gran ciudad le ofrece. "Me gusta mucho salir a cenar. Tenemos mucha noche linda en Buenos Aires para ir a bares y lugares preciosos para comer", dijo.Muchacha piropeada si las hay, dijo que lo que más elogian de su cuerpo es la cintura y el abdomen. Pero ella hace su autocrítica. "Me acompleja tener las piernas tan musculosas, pero es mi genética. A mucha gente le gusta, sólo trato de no pasarme de ejercicio", explicó.-¿Qué te dejó tu paso por GH?-Me dejó la experiencia y una gran ayuda para entrar en el ambiente de la tv. Me ayudó mucho en su momento.-Con la muerte de Rocío Gancedo se habla mucho de lo que promete el reality a quienes se postulan. ¿A vos te prometieron que ibas a ser famosa?-A mí nunca me prometieron ni fama ni plata. Siempre tuve bien en claro que era la única dueña del futuro que podía llegar a tener luego del reality.-¿Es difícil lidiar con el día a día cuando pasan esos 15 minutos de fama que te da el reality mientras está al aire?-Es difícil cuando apenas pasa el minuto de fama. Cuando salimos de la Casa nos paraban en la calle para sacarse fotos. A mí no me afectó, pero supongo a otros sí, y mucho.-¿La fama o el haberte hecho conocida te mareó?-La verdad es que la supuesta fama que tuvimos fue muy poca y durante muy corto tiempo, ni siquiera me lo creí en ese momento como para marearme.-¿Seguís en pareja con el polista Agustín Andrada?-Sí. Estamos juntos desde hace dos años.-Él juega en La Sarita Polo team, de Malasia, ¿cómo manejan el noviazgo a la distancia? No debe ser fácil-Viajamos y convivimos en Buenos Aires, en Río Cuarto (él es cordobés) y en Malasia. Es difícil, pero como mucho estamos distanciados un mes y medio nomás. Lo máximo fueron dos meses y medio, pero ya no soportamos estar tanto tiempo separados.-¿Cómo manejan el tema de los celos cuando están lejos? Él es muy fachero y las chicas se le deben acercar-Sufro, pero no por los celos sino porque lo extraño. Era celosa al principio, hoy ya no. Confío en él, y él en mí. No voy a negar qué hay celos, pero se nos pasan en minutos.-¿Qué te ves haciendo en diez años?-En diez años tendría 36. Me veo ya casada, así que Agustín debería empezar a pedirme matrimonio dentro de estos diez años (risas). Me veo formando una familia, quiero cuatro niños.