Juez falló a favor de "El Polaco" y rechazó pedido de detención

El juez Jorge Moya Panisello rechazó el pedido de detención de Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, realizado por los abogados de su ex y madre de una de sus hijas, Valeria Aquino, en el marco de la causa por violencia de género.El pedido llegó luego de que el cantante tropical no se presentara ante la Justicia en reiteradas ocasiones. La solicitud de detención y prohibición para salir del país era de parte del abogado de Aquino, Miguel Molina, ante la fiscal Mariana Rufino.Este martes, el periodista Mauro Szeta compartió el fallo del Juez, quien "rechaza por 'improcedente'" el pedido de detención del Polaco planteado por su ex pareja.