Adiós a un ícono del cine argentino: murió "Lito" Cruz

Su extensa carrera

, Patricia Perrota, efectuadas hace menos de un mes.Allegados al intérprete informaron que, expresó conmocionada por la trágica noticia, su hija Micaela, mencionaPor su parte,Su comienzo artístico fue a los 15 años en grupos independientes de teatro su ciudad natal, Berisso. Al finalizar la escuela secundaria, en La Plata, continúa su trabajo en grupos de autogestión. En 1961 se trasladó a Buenos Aires, donde comparte sus estudios de teatro, con la Facultad de Arquitectura y Urbanisno y es aquí donde comienza sus primeros trabajos profesionales como actor, de 1961 a 1964, debutando como actor a los 18 años en el teatro Tafs de la ciudad de Rojas, Provincia de Buenos Aires.En 1965 viaja a Chile para perfeccionar sus estudios de Teatro en el ITUCH (Instituto de Teatro Universitario de Chile), la escuela más importante de Latinoamérica en ese momento. En 1968 retorna a Buenos Aires y comienza sus trabajos más importantes como actor en Teatro. En 1969 funda con Augusto Fernandes el Grupo ETEBA (Equipo de Teatro Experimental de Bs. As.), culminando esta experiencia con una puesta del grupo con la obra La Leyenda de Pedro, basada en la pieza Peer Gynt de Ibsen, encarnando el personaje protagónico. Este espectáculo causó gran conmoción en Europa, participando en los Festivales de Nancy, Berlín y Florencia. En 1972, el mismo grupo participa en las Olimpíadas de Múnich, con la obra El Sapo y La Serpiente, basada en un cuento griego y dirigida por Augusto Fernandes.Inicia su actividad en la enseñanza, como Profesor de Actuación en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. En este mismo año comienza su carrera como Director de Teatro, con la obra El pupilo quiere ser autor, escrito por Peter Handke. A partir de este momento y hasta el año 1975 su actividad se reparte entre la enseñanza, la actuación y la dirección, además de sus estudios de perfeccionamiento de actuación realizados en el exterior, principalmente en el Actors Studio de Lee Strasberg, habiendo sido becado por el gobierno de los Estados Unidos. Contratado por la Fundación Goulvenkian de Portugal, realiza en 1975 un Seminario de Actuación, en el Teatro Universitario de Porto, culminando con un espectáculo del grupo de trabajo. En 1993 y hasta 1993 continúa su trayectoria, asumiendo la Dirección del Teatro de La Ribera, realizando un trabajo comunitario integrando el teatro en los barrios. En 1995 asume como director de la Dirección Nacional de Teatro, dependencia de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.En televisión participó en más de 20 programas, entre ellos, Alta Comedia, Zona de riesgo, El garante, Tiempo final, Malandras, Mujeres Asesinas, Para vestir santos, El Elegido, La Leona.En cine estuvo en Don Segundo sombra, La frontera olvidada, Contragolpe, La isla, Darse cuenta, Sotto Voce, El juguete rabioso, Nada por perder, Vidas privadas, Historias breves IV, Chile 672, ¿De quién es el portaligas?, La revolución es un sueño eterno, Gato negro y Los inocentes.Mientras que en teatro cumplió los roles de actor en: Ha llegado un inspector, Madera de reyes, El pupilo quiere ser tutor, El tiempo y los Conway, Juan Moreira, Hughie Guayaquil, El encuentro, Sueños de milongueros, Todos eran mis hijos. Y como director estuvo a cargo de: El barrio del Ángel Gris, Cuba y su pequeño Teddy, El pupilo quiere ser tutor, Discursos, Tercero incluido, Chau, Misterix, Guayaquil? El encuentro, Pedir demasiado, Así de perras, Queridas mías, Alegato de un mamarracho, inconcluso, Siempre nada, Cuando me afeito, Parpentina, La gota que horada la piedra, No solo arte, En el país de Perbrumón, muchos cuentos en un cuento, Situación límite, Extraño juguete y Emperador Gynt.