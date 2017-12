A sus 32 años de edad, Andrea Rincón sigue mostrando por qué es una de las morochas más deseadas de la Argentina. En esta ocasión, participó del nuevo videoclip de Fena Della Maggiora, 'No Basta', en el cual volvió a desplegar toda su sensualidad.La modelo lució un look elegante, con una camisa blanca, zapatos de taco alto, pollera y saco negro, y luego un vestido rojo.En el clip se cuenta la historia de amor no correspondido entre un empleado de un estudio jurídico (Della Maggiora) y la secretaria del lugar (Rincón). También participa del corto Mirta Busnelli, quien interpreta a la jefa del estudio.

Besandote Libertad!!! ? Una publicación compartida de Andrea Rincon (@andrearincon_top) el Nov 13, 2017 at 2:33 PST