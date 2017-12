La crisis entre Pampita y Mónaco: Revelan quién puso fin a la relación

La crisis y, al menos momentánea, separación de Carolina "Pampita" Ardohain y Pico Mónaco acapara todas las miradas.



Luego de conocerse que la pareja se encontraba en un mal momento sentimental, los protagonistas prefieren evitar hablar del tema en los medios. "Como cualquier pareja, con Caro estamos teniendo un momento malo", había asegurado Pico el sábado en su programa.



"Los pampinologos dicen que así comenzó en los medios la separación con (Benjamín) Vicuña. Era no decir nada, no decir nada y no desmentir", comenzó Fabián Doman este lunes en Nosotros a la mañana.



"Lo que dicen los allegados a la pareja es que no hay terceros en discordia. Fue una cuestión de hastío, que se perdió un poco la pasión", agregó Tomás Dente, quien enseguida reveló: "Quien habría tomado la iniciativa de proponer un corte transitorio o momentáneo habría sido él".



"Probablemente se crucen en Punta del Este. La visión optimista dice que ellos pueden llegar a hablar allá", concluyó Doman.

Fuente: Exitoína