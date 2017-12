Bianca Iovinetti, la exuberante bailarina a la que vinculan con Santiago Bal

?Saber elegir es lo que cuesta mas? ?No cualquiera suma sin restar? Una publicación compartida de ??IAN ??OVENITTI ? ????? (@bianiovenitti) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 5:32 PST

Al parecer, uno de los primeros romances en la temporada teatral que se avecina es el de Santiago Bal y Bianca Iovinetti; ambos estarán presentes en el espectáculo "Cocodrilo, circo y varieté" que se llevará a cabo en Mar del Plata.La bailarina se refirió a la relación que estaría naciendo.-¿Qué tipo de relación tenes con Santiago?-Tenemos gran relación, nos llevamos súper bien. Somos compañeros de elenco y aprendo muchísimo. Sabe mucho de esta profesión y aprendo todos los días algo distinto. Por suerte tenemos muy buena relación.-¿Cuándo nace este vínculo?-La primera vez que lo vi fue cuando hicimos la firma de contrato para la prensa. Lo conocía de antes pero nunca había podido trabajar con él. Trabajé con Moria, Nito y Cherutti, pero no con Santiago. Esa fue la primera vez que lo vi. Ya empezó a contarnos anécdotas de su vida, sus cosas, del trabajo. Estuvimos un buen rato charlando y estuvo buenísimo.-¿Qué tipo de hombre es Santiago?-Es un hombre increíble, con mucha experiencia, es muy caballero. Sabe muy bien lo que hace. Hemos aprendido mucho en este tiempo, en los ensayos. No tiene problema de opinar, Omar y Denise le dieron lugar a enseñarnos. Siempre tiene cosas buenas para decirnos. Aprender de una persona es lo más importante que hay. Es muy buen mozo y muy caballero, siempre que vamos a cenar me atiende muy bien. Lo admiro como hombre y como artista. Lo que sigue haciendo es increíble. Verlo arriba del escenario es genial.