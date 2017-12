A los 49 años y tras bajar 16 kilos, Nancy Pazos se mostró en bikini

Fue un año intenso para Nancy Pazos (49). La periodista integró el panel del exitoso ciclo Los Ángeles de la Mañana, en el que protagonizó más de una polémica, y también demostró sus habilidades en la pista en el competitivo certamen Bailando 2017.Luego del trajín, decidió tomarse un merecido descanso junto a sus tres hijos, Teo (15), Nicanor (13) y Tonio (7). La periodista armó las valijas y viajó a Miami y Cancún para unos días a puro relax. "Vacaciones totales después de año súper intenso. Aquí bajo la mirada de Tonio que (como saben) me enamora", escribió Pazos en la foto que compartió en su cuenta de Instagram. En la postal, la panelista luce su renovada figura en bikini, tras perder 16 kilos.En su despedida del ciclo televisivo, Pazos contó su secreto. "Empecé el programa con 85 kilos, estoy en 69 y medio. Estoy chocha. En realidad, no es una dieta tradicional. Estoy con una médica que me trató la parte hormonal, que todas las mujeres tenemos a esta edad. Me cambió la vida. No fue el Bailando, porque en ShowMatch estuve en el mismo peso", explicó.