Los amigos de Belén Persello recordaron a la ex Casi Ángeles en las redes

Que encuentres la paz que buscabas Bel...que los angeles te hagan sonreir y bailar. Siempre te voy a recordar con amor. Otro angel se nos fue muy joven...?? — Gastón Dalmau (@gastondalmauok) 16 de diciembre de 2017

Nacida en Ushuaia, Belén se trasladó junto a su familia cuando tenía nueve años a Buenos Aires y comenzó a tomar clases de teatro. Su cara se hizo conocida en la tira Atracción x4 (2008), donde interpretaba a Macarena y compartió escenas con Luisana Lopilato, Rodrigo Guirao y Camila Bordenaba.Pero su mayor éxito le llegaría dos años después, cuandoIncluso, junto al elenco de la tira demostró su talento para la música y el baile en los múltiples shows que dio el elenco en el teatro Gran Rex.Sin embargo,Belén fue DJ y brindó algunos shows en boliches del barrio porteño de Palermo. También se animó al arte, y en Facebook compartió otras de sus habilidades: la cerámica. Pero no era lo suyo y volvió intentar entrar a la televisión: no lo logró y entró en una abrupta depresión a tan corta edad. "Un día decidiste irte, hermanita", la despidió su hermana Sol , con una triste carta posteada en su Instagram, días después de que Belén fuera hallada sin vida en su casa: se había quitado la vida."Sé que lo hiciste para estar tranquila, para ser feliz y para alejarte de todo lo que te afectaba. Me va a costar muchísimo aceptarlo. Sé que vos allá estás tranquila y eso me saca una sonrisa", publicó.Su inesperada partida conmocionó y llenó de dolor a varios de sus ex compañeros y amigos de Casi Ángeles.Victorio D'Alessandro, quien compartió muchos momentos con Belén en la telenovela, fue uno de los primeros en hablar sobre la partida de la joven actriz."Te fuiste, mi hermanita querida, preciosa, con tu arte que llevabas en cada detalle de tu vida. Nuestras miradas, risas y silencios me los guardo para siempre", dijo el actor, junto a una foto con Belén.Por su parte, la ex integrante de la banda Teen Angels, Rocío Igarzábal, quien también compartió elenco con Persello, publicó una foto de la actriz en su cuenta de Instagram y la acompañó con un emotivo mensaje."Belu. El poco tiempo que te conocí... Me quedo con tu risa y tus ganas de música siempre. Espero que encuentres paz", escribió la actriz que interpretó a Valeria en Casi Ángeles.En tanto, Gastón Dalmau, otro de los Teen Angels, le dedicó unas palabras desde su cuenta de Twitter. "Que los ángeles te hagan sonreír y bailar", publicó el actor y cantante.