Sol Pérez, ¿tercera en discordia en la crisis de Pampita y Pico Mónaco?

La confirmación de la crisis entre Carolina "Pampita" Ardohain, de 39 años, y Juan "Pico" Mónaco, de 33 años, fue una enorme sorpresa en el ambiente, y en Los Ángeles de la Mañana lanzaron una explosiva hipótesis sobre el origen de la discordia. Según contó Ángel de Brito, el cortocircuito se habría producido luego de que Pampita encontrara supuestos mensajes de Sol Pérez, de 24 años, en el celular de Pico.



Entonces, Ciudad se comunicó con la exparticipante de Bailando 2017, quien se despegó del escándalo: "Nunca le mandé mensajes a Pico. No tengo ni su teléfono, así que imagínense lo que es esta locura. Juro por mi abuela que no tengo el teléfono de Pico. Por otro lado, él jamás me envió ningún mensaje a mi celular".



-Vas muy seguido a Por una moneda, el programa de Pico y el Pollo Álvarez. ¿Quién te convoca?



-A mí me invita Peluka, el productor del programa. La realidad es que a mí me habían llamado para hacer la conducción del programa, por eso me llaman seguido. Yo estoy muy contenta de estar ahí. Voy seguido porque si bien no pude hacer la conducción, me invitan y me sirve como laburo, la paso bien. Pero no hay ningún trasfondo de relación ni con Pico ni con el Pollo.



-¿Sos amiga del Pollo?



-Yo soy muy amiga del Pollo, con Pico no tengo ninguna relación, más que ir al programa. Por eso me asombró, me pareció una locura total porque es horrible que me dejen en ese lugar. Me parece que tendrían que chequear mejor la información y no tirar mi nombre así como así. Yo jamás me metería en una pareja.



-¿Se pusieron en contacto con vos desde el entorno de Pampita?



-No, nadie me preguntó nada. Yo me enteré de todo esto hace un rato.