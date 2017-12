Morocha contó por qué no volvería a trabajar con un periodista deportivo

"El mayor obstáculo de mi vida fue irme de muy chica de mi país sin dinero a probar suerte a ver cómo me iba", expresó la panameña Kate Rodríguez. Y no siempre la pasó bien en los ámbitos de trabajo. Formaba parte de "Tocala", un late night show conducido por el periodista Martín Souto. Su experiencia no fue del todo buena con Souto, ya que tuvo duras palabras contra él."No volvería a trabajar nunca más en mi vida con Martín Souto., un delirio total que no me pasó nunca", comenzó diciendo Rodríguez."Me decía: 'No te escotes así que mi mujer me hace quilombo'. Es una persona que no sabe trabajar con mujeres. El periodista deportivo está muy monopolizado por varones, es difícil que una mujer entre al circuito. Souto se ponía celoso, era muy desgastante, muy duro", prosiguió la panameña y detalló: "Cinco minutos antes del vivo era una discusión, era insostenible. Son cosas que tiene que arreglar con su terapeuta, entiende de fútbol, de tele no".