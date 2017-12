Un fuego: El baile de Sol Pérez en bikini moviendo su mejor atributo

Sol Pérez publicó en su cuenta de Instagram un video donde se la ve disfrutando de la pileta, vistiendo una diminuta bikini negra y donde deslumbró con un sensual baile."Cuando te queres hacer la linda pero casi te caes", escribió "la chica del clima" en su publicación que consiguió cientos de miles de reproducciones.Días pasados, la joven hizo un balance del año. "Creo que es muy positivo, uno pasa por buenos y malos momentos siempre. Pero este ha sido un gran año para mí", señaló.Y remarcó: "Un antes y un después en mi carrera lo marcó mi trabajo en TyC Sports y lo del Bailando fue lo que potenció la exposición mediática y aprendí a saber qué contestar y qué no. El Bailando me ayudó en muchos aspectos, a entender más como es el juego y además te enseña a laburar desde otro punto de vista"."Este año descubrí lo que más me gusta a mí que es la conducción y pude decidirme por lo que en verdad me apasiona", añadió.