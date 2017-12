Periodista hot desembarca en teatro y tiene ganas de enamorarse

? @sweetladybychina PH @sanbalmacedaph Una publicación compartida de Majo Martino (@okmajomartino) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 4:22 PST

El año está llegando a su final. Sin embargo, a Majo Martino (31) la espera un nuevo desafío laboral que la tienen muy entusiasmada. La panelista de Este es el Show y C5N dará sus primeros pasos como actriz en Buscados, una comedia que se presentará este verano en San Rafael, Mendoza.Dueña de una gran personalidad, histriónica y muy bella (queda claro con las fotos que acompañan esta nota), Majo habló con Ciudad de su inminente desembarco sobre las tablas, manifestó sus ganas de enamorarse y opinó de las exigencias estéticas que impone el mundo artístico.-Debutás como actriz en teatro, ¿cómo te preparás para este desafío?-Estoy muy contenta porque debuto en una comedia y en una temporada teatral en San Rafael, Mendoza, que es una nueva plaza muy interesante. Si bien de chiquita, cuando tenía 13 años, hice teatro, esto es a nivel profesional. Y lo tomo como un desafío: me divirtió la propuesta, me gustó el guión, y el productor, Gabriel García, es un hombre muy serio. Entonces dije que sí. La obra se llama Buscados y en elenco están Belén Francese, Alejandro "Huevo" Müller, Alejandro Fiore y Bianca. Me voy a instalar en una finca y, como voy a estar sola, me van a ir a visitar mi familia y mis amigas.-Ahora te animás al teatro, ¿te ves actuando en una novela de Pol-ka?-¡¿Quién te dice?! Por el momento me lanzo a esto. A mí me encantan los desafíos y romper la estructura. Me encanta desafiarme a mí misma y hacer cosas que me motiven, que me diviertan.-En las temporadas teatrales suelen aflorar romances, ¿estás en pareja?-No, estoy soltera.-¿Y te gustaría enamorate?-Sí, tengo ganas de enamorarme. Me encanta estar acompañada por un amor y poder acompañar a esa persona. La verdad es que tengo ganas, hace rato que estoy soltera y tengo ganas de tener a un compañero a mi lado.-Hace poco contaste que tuviste un romance con el actor Victorio D'Alessandro, ¿te avanzan muchos famosos?-Y, en el ambiente sí, se tiran un lance. Pero es natural, se va dando en el ambiente de trabajo. Famosos o no, es lo que se da.-¿Y vos qué preferirías: una relación bajo perfil o si nace el amor con un famoso, que fluya?-Creo que el amor no se elige. No tengo una preferencia, me da igual. Sí es verdad que, si salís con un chico que es conocido, él está más asediado por otras mujeres y eso me da fiaca y, para estar más tranquila, debería ser alguien que no sea del medio. Pero, en definitiva, el amor llega y llega. Yo a las cuestiones de pareja, por intentar buscar algo más saludable, prefiero mantenerlas puertas adentro. Una vez que lo exponés, todo el mundo se empieza a meter, a opinar y eso puede jugar en contra.-¿Qué importancia le das a la imagen?-Yo trabajo de adentro para afuera. Lo que más me interesa es cultivar mi intelecto, mi espíritu y mi alma. Pero siento que el tema de la imagen es muy importante. Primero por mí, porque me gusta cuidarme y sentirme bien conmigo misma. Segundo, porque hay una exigencia de parte del medio en donde trabajo que, en cierta manera, pide que estemos siempre impecables. Igual soy muy autoexigente. ¡Soy insoportable!-¿En qué sos insoportable? ¿Qué cuidados tenés?-Ahora ni tengo tempo para ir al gimnasio, y eso me da bronca. Pero cuando puedo voy dos veces por semana, voy a un centro de estética y me cuido con las comidas. Pero no mucho, lo normal. También lo hago por una cuestión saludable, para tener vitalidad y buena energía para encarar todo el laburo.-Volviendo a lo laboral, el 2018 lo comenzás sobre las tablas, ¿cómo sigue en cuanto a la tele? ¿Seguís en C5N? ¿Qué pasará con Este es el Show tras la partida de José María Listorti?-Sigo en C5N, estoy efectiva ahí, pero me tomó vacaciones para poder hacer teatro. Por otro lado, tuve otras propuestas de televisión, pero ya había decidido hacer teatro y Este es el Show vuelve, seguramente. ShowMatch, también. Yo sigo fiel ahí.-¿Se sabe quién va a hacer la cara visible tras la desvinculación de José María?-No, no se sabe quién conducirá. Y no sé si se terminó de desvincular del todo. Fue un año muy difícil, pero todos le pusimos el pecho, seguimos laburando, tirando para adelante y haciendo lo que nos apasiona. Pero también necesitamos cobrar, pagar nuestras cuentas. Eso es lo lógico.