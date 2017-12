Wanda y Maxi volvieron a juntarse para celebrar el cumpleaños número 7 de "Coki" (Constantino), su hijo del medio, pero no lo hicieron solos, sus respectivas parejas estuvieron presentes. Todos juntos y en paz, por los chicos.Aunque por el posteo de Wanda en Instagram, queda claro que tanta paz entre ellos no hay, ya que no lo nombra, publica Exitoína."7 años Siciliano mío te amamos con todo el alma que seas siempre tan feliz y dios te de salud y mucho amor como hasta hoy !! Te Amamosssssssss COKI @mauroicardi Valu Benchu Fran la pequeña isu y mamá", escribió Wanda junto a una serie de fotos y un video donde se lo ve a López.