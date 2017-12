La ex mujer de "El Polaco" pidió la detención del cantante

Valeria Aquino, ex mujer del cantante de cumbia Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido como El Polaco, volvió a pedir la detención del artista, a quien acusa de violencia de género, informó una fuente judicial.



El pedido fue realizado por la defensa de Aquino ante la fiscal penal de La Plata, Mariana Ruffino, con el argumento de que el 15 de noviembre último el artista no se presentó a la declaración indagatoria a la que había sido convocado.



"A un mes de la injustificada incomparencia, las absurdas excusas para no comparecer permiten inferir su voluntad de no someterse a la acción de la justicia", afirman en el escrito los abogados de Aquino, Alfredo Gascón, Miguel Molina y Jerónimo Gascón.



Por este motivo, la defensa de Aquino pidió la detención de El Polaco y la prohibición para salir del país.



El Polaco, de 30 años, había sido citado por la fiscal en el marco de la causa en la que se investiga una denuncia por violencia de género y amenazas presentada por su ex mujer, Valeria Aquino y por la cual la fiscal le imputó al cantante los delitos de "lesiones en concurso real con amenazas calificadas y coacción agravada en contexto de violencia de género".



El Polaco fue denunciado por Aquino por cuatro hechos de lesiones y amenazas y también por no cumplir con la cuota alimentaria para su hija, en este caso ante un juzgado de Familia de La Plata.



En el escrito, Aquino aseguró que los hechos de violencia que sufrió de parte de El Polaco la obligaron a abandonar el hogar junto a su hija, y que esas agresiones no sólo se circunscribieron a ella, sino que otras mujeres también lo denunciaron por maltrato.



En mayo, el juez Guillermo Atencio negó un pedido de detención del cantante solicitado por la fiscal, pero luego la Cámara ordenó continuar con la investigación y designó a un nuevo magistrado.