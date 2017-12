Jujuy Jiménez explicó los motivos de su separación del Pelado López

Según había dicho a Jiménez , era un momento "muy difícil y súper triste" y prefería no explayarse demasiado sobre el tema, pero tras la repercusión que tuvo la noticia de su ruptura decidió abrir su corazón en las redes sociales y no sólo agradecer la "buena onda" de la gente si no también contar que el fin de su relación llegó en buenos términos y que principalmente la decisión la tomaron por el desgaste que sentían. "Existen miles de factores en una relación, a veces la acumulación de pequeñas cosas terminan matándola por mucho más amor que exista entre los dos", remarcó.