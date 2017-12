Imputaron a Susana y Claudia Villafañe por jugada judicial de Diego

Susana Giménez y Claudia Villafañe fueron imputadas por el delito de desobediencia. Así lo anunció Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, en Twitter."La Dra. Hertrig (a cargo Fiscalia San Isidro) imputó y notificó policialmente a Susana Giménez y Claudia Villafañe en orden al delito de desobediencia. Damnificado Maradona (causa nro. 1595)", indicó.La medida se tomó por el accionar de la diva y de Claudia en el programa del 25 de junio de 2017, cuando la invitada fue Villafañe. En ese momento, el juez Mariano Gastón Sohaner notificó a las dos con una medida cautelar que indicaba que no podían hablar ni de Dieguito Fernando ni de Maradona.El pedido indicaba que debían abstenerse de "nombrar, exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes vinculadas a la intimidad, honor y privacidad del niño Diego Fernando Maradona Ojeda y Diego Armando Maradona". Y luego, la medida agregaba: "Todo ello, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar las sanciones conminatorias que correspondan, y comunicar a la justicia penal por la posible comisión del delito de desobediencia".Durante el programa, Claudia y Susana nombraron a Diego ya que la invitada se refirió a su situación judicial y era inevitable referirse a su expareja. La Justicia entendió que las dos, junto con la producción del programa, decidieron no acatar la orden impuesta por el magistrado.Morla indicó al diario Clarín que el delito de desobediencia puede tener una pena de entre 15 días y un año de prisión. Si no se lleva a juicio se pueden hacer tareas comunitarias. El letrado también aseguró que intentó poner paños fríos entre Susana y Maradona y dijo que cree que ella no entendió el alcance de la medida y estuvo mal asesorada."Sin embargo, a pesar de que tome una postura un poco light, también entiendo que es un referente argentino y si un juez dicta una orden es para que se cumpla", agregó Morla. Fuente: (TN).-