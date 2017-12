Luly Salazar sin reality sobre el nacimiento de Matilda por presupuesto

Luciana Salazar finalmente no hará el reality sobre el nacimiento de Matilda que tenía planeado. Decidió bajarse por una cuestión de presupuesto ya que no estaba el equipo disponible para grabar en Estados Unidos. Recordemos que la pequeña nacerá en ese país por medio de un vientre de alquiler.Según la modelo le contó al diario Clarín, se bajó del proyecto por falta de presupuesto. "Se complicaba filmar en Estados Unidos por los costos", dijo. Explicó que en Buenos Aires ya se habían hecho algunas imágenes pero que en Miami era muy dificultoso, publicó TN."Yo tengo contrato con la productora (Kuarzo Entertainment) y seguimos vinculados, así que veremos qué nuevo formato buscamos. Pero acá era imposible por los gastos", indicó.Luli aseguró que la decisión no tiene nada que ver con las críticas que pudo haber recibido o por algún conflicto con la madre subrogante. Comentó también que esto la relaja.No falta nada para que nazca Matilda. El embarazo ya está de 40 semanas y el parto puede ser en cualquier momento. Por ahora, no hubo más novedades del escándalo con Redrado.