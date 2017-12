El fuerte cruce entre dos infernales rubias que podría terminar en tribunales

En el programa "Todas las tardes" entrevistaron a Sol Pérez para que aclare la situación que vivió en un evento, en el que aseguró que fue tratada como una "prostituta", y la conversación se fue de control.Noelia Marzol, quien estaba presente en el estudio, y también participó del evento de la discordia, intentó razonar con la presentadora del clima para aclarar lo sucedido pero Sol no la dejó "meter bocado" y después de unos minutos se cansó."No se puede hablar con esta chica, así estaba en el evento, gritando y gritando, casi le pega a una productora, ¡pará!", dijo Marzol ante la incesante verborragia de Pérez y ella, más enojada aún, le contestó: "Yo te voy a demandar porque esto que me estás diciendo es tremendo, yo tengo testigos que muestran cómo me fui".