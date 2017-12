La ex mucama de Latorre habló sobre el supuesto "affaire" con el fotógrafo

Está en apogeo la historia de Andrés Rebolledo, el fotógrafo chileno que dice haber intimado con el ex futbolista Diego Latorre. Y en ese contexto, reapareció Soledad Stacul, la ex mucama que dijo que fue amante del actual comentarista de partidos de fútbol."Lamento que otra vez se lo acuse de cosas a Diego, pero él sabrá si es cierto o no. A esta altura no me sorprende nada de nadie. Todos tenemos un muertito en el placard, sólo que pocos se hacen cargo como yo lo hice en su momento", dijo Soledad en el portal Big Bang News."Con plata se tapa todo, así que eso del chileno también va quedar en el olvido, pero después de todo no es tan malo que tenga diversiones fuera de su casa. Tal vez lo mío se vio muy mal porque sucedió en el seno familiar, pero queda en su consciencia", expresó