Jujuy Jiménez se separó del Pelado López: "Es un momento difícil"

El romance de Jujuy Jiménez y el Pelado López llegó a su fin. Así le contó en exclusiva la modelo y conductora a La Nación, aunque no quiso entrar en detalles "para cuidar lo que fue la relación".

"Decidimos tomar distancia. Es un momento difícil y super triste, pero sabemos que va a ser lo mejor para los dos", dijo confirmando así su separación del conductor, luego de más de cuatro años de relación.



Hace apenas seis meses atrás, ambos bromeaban en las redes sociales sobre su paso por el altar,"No tenemos una fecha. La señorita hizo un chiste en las redes sociales, yo levanté la apuesta y se viralizó el tema. Es un lindo proyecto que no tiene fecha, por el momento", decía él durante los Martín Fierro, pero ese posible proyecto de pareja quedó definitivamente descartado. La notera de Telenoche prefiere el silencio respecto de las razones que hicieron que el romance llegara a su fin, y el conductor, fiel a su estilo de mantener un perfil bajo a nivel personal, todavía no salió a decir nada.



Hasta que se termine el contrato a fin de año, ambos deberán continuar trabajando juntos en Ranking Yenny, el programa radial que se emite por la la 100 los sábados a la mañana. Después, podrán elegir como continuar.

La pareja era una de las más carismáticas de la pantalla chica. Se conocieron en 2013 y pese a la diferencia de edad (ella tiene 26 y él 47), no dudaron en ponerse de novios. Juntos hicieron equipo en programas como Lo sabe, no lo sabe y en la radio. Ahora, emprenderán caminos separados.