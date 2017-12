Nuevo audio de Rocío Gancedo sobre su psicólogo: "Es una bomba"

Nuevo audio de Rocío Gancedo que pone más dudas sobre su relación con Gervasio Díaz Castelli



"Mi psicólogo es una bomba" pic.twitter.com/lxt8Xo8KZ1 — América TV ? (@AmericaTV) 11 de diciembre de 2017

La repentina muerte de Rocío Gancedo sigue siendo muy dolorosa para el mundo del espectáculo. Todos los ojos se posaron en el supuesto psicólogo de la rubia, Gervasio Díaz Castelli, quien desmintió ser el terapeuta tratante de la ex "Gran Hermano," sino que era solo un amigo que la aconsejaba. Aunque dejó en claro que en un principio sí la había atendido, pero que luego la derivó.Un nuevo audio salió a la luz en el cual la rubia le habla a una amiga después de la primera consulta con Díaz Castelli: "Tuve mi primer sesión con un psicólogo nuevo. Lo ví y me tenté de risa porque es una bomba. No sé qué hacer, no sé si seguir o cambiarlo".Luego, dejó más en claro la idea con un mensaje de Whatsapp: "Yo sentí que había una tensión sexual, no podía respirar. ¡Qué momento! Urgente lo cambio"."Encima me pasó el Whats "por si tengo que cancelar o algo" (Ponele)", escribía Gancedo a su amiga con respecto a Díaz Castelli, según contó Jorge Rial en Intrusos.La semana pasada, se dio a conocer un polémico audio enviado por Díaz Castelli a la ex Gran Hermano en el cual le decía: "Te ato a la cama y te hago tres horas el amor. Sexo trash. Después de eso, ducha caliente. Después, descargada, te siento en una silla y empiezo a ver si podés sacar algo del otro". Fuente: (Teleshow).-