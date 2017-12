Bella panelista televisiva decidió sacarse las siliconas de los pechos

"Porque a veces son este tipo de momentos -los realmente complicados, los momentos realmente absorbentes- los que te hacen dar cuenta de que hasta en los malos tiempos hay cosas que hacen sentirte vivo" ? @naturalbronze Una publicación compartida de Mina Bonino (@minabonino) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 4:00 PDT

Hay mucha gente envidiosa por la vida, carente de sentido, falta de afecto y coherencia. El gimnasio no les va a dar un cerebro, pero quizá puedan venir a descargar las energías que depositan contra las personas que nunca les hicieron nada y suelen odiar sin ningún tipo de razón corriendo o ocupado el tiempo libre ????? Para liberar energías, para sentirse bien, para cambiar de aire. Yo los mandaría en vez de a la mierda a entrenar un rato ? @sportcluboficial Una publicación compartida de Mina Bonino (@minabonino) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 11:52 PDT

Buen día mi vida mientras pienso como llegue acá ????@raffintimates Una publicación compartida de Mina Bonino (@minabonino) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 8:41 PDT

Levantarte donde queres, cuando queres sin despertador, ponerte un jogging, dejar de hacer lo que no te gusta y recibir el mejor regalo del mundo son pequeñas cosas que hacen feliz a Mina ???? gracias @michelleimar por hacer que mis días sean más cómodos jaja ???? @kinamon.bsas Una publicación compartida de Mina Bonino (@minabonino) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 4:05 PDT

Mina Bonino tomó una importante determinación: pasará por el quirófano para sacarse los implantes de silicona de los pechos. La periodista explicó en su cuenta de Instagram por qué motivo se arrepintió de haber tomado la decisión de modificar su figura hace un tiempo."Así como hace dos años me rellenaba el cu . . . con bombachas para no parecer tan flaca, también tomé la mala decisión de operarme las te . . . para que compren algo que no es. Porque lamentablemente la TV, muchas veces, te impone eso, que si no tenés te . . . y cu . . . no llegas a ningún lado", escribió en la red social junto a una imagen de ella en la clínica."Hoy que tengo la posibilidad decido sacármelas porque entendí que no tengo que conformar a nadie más que a mí misma, y yo nunca había estado conforme", agregó la panelista del programa Intrusos, que conduce Jorge Rial por la pantalla de América.Además, explicó que se tomará esta semana para recuperarse y reconoció que le quedarán más cicatrices luego de esta nueva intervención quirúrgica. Más allá de esto, reflexionó: "Son cicatrices que en fin me recordarán el paso de haber tomado malas decisiones".La semana pasada, Bonino tuvo un fuerte cruce con Sól Perez en el ciclo de espectáculos. La panelista admitió haber sufrido trastornos de alimentación, mientras trabajaba como presentadora del clima en TyC Sports. Ella dijo que la echaron porque estaba "demasiado flaca" para estar frente a las cámaras.Sin embargo, la actual chica del tiempo que la reemplazó en esa emisora explicó que la despidieron porque "se llevaba mal con sus compañeros". Además, la participante del Bailando señaló que tenía un problema personal con ella: "Cuando me tomaron en el canal empezaste a llevar bombachas con culo, tenías un problema psicológico conmigo"."Jamás hablé mal de mis compañeros de trabajo y no voy a permitir que se meta con mi enfermedad: estaba pesando 46 kilos. Cuando me dicen que me pongo una bombacha con culo, sí, porque estaba casi muriéndome internada y me decís que es porque me gustaba parecerme a vos", le contestó Mina, al borde de las lágrimas.