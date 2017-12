Meretrices amenazaron a Sol Pérez con denunciarla al Inadi

Sol Pérez publicó un comentario que ofendió a las trabajadoras sexuales. El viernes pasado, Sol Pérez se quejó en su cuenta de Twitter por un mal momento que pasó durante una fiesta en la que había sido contratada para hacer una "presencia".Sin embargo, su comentario generó varias críticas, sobre todo desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)."La chica del clima", escribió: "Me contratan para hacer la conducción de un evento y al final soy como la prostituta del evento no estaría entendiendo. #solodeportes una vergüenza!".Este comentario fue tomado como estigmatizante por el sindicato de trabajadoras sexuales que manifestaron su descontento con la rubia."El problema no es ser prostituta, el problema es que no tenemos derechos y estamos expuestas a constantes situaciones de violencia institucional y estigma social como el que estás reproduciendo vos", escribió Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)."Esperamos tus disculpas públicas sino marcha una denuncia al Inadi", reclamó Orellano.