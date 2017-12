Alejandra Maglietti desplegó sus encantos en una sensual producción de fotos

Alejandra Maglietti (32) protagonizó una sensual producción de fotos para el sitio Ciudad.comy se entregó a una charla intimista, en la que no dejó tema sin tocar.-¿Cómo es la relación con tu cuerpo a través del paso del tiempo?-A medida que me voy haciendo más grande, me agarran más inseguridades. Cuando era más joven, me animaba a mostrarme un poco más. Ahora estoy más tranquila. El tiempo y el estar en pareja te aplacan. Igual, me encanta la libertad de las mujeres y el poder usar lo que cada uno quiere. Cuando era chica y se empezaba a usar el colaless, lo disfruté y lo súper usé. Me encanta que las argentinas nos animemos a usar las bikinis cada vez más chiquitas.-Recién dijiste que tenés inseguridades, ¿como cuáles?-Tengo más inseguridades que antes. Quizás tiene que ver con que le cambié el foco a las prioridades. Antes me entrenaba o hacía un montón de cosas por mi cuerpo. Eso para mí era un tema central. Y hoy también me cuido, pero me cambió el foco. Me entreno con electrofitness y son sólo 20 minutos. Considero que valen otras cosas, que tienen que ver con lo emocional, el estar bien conmigo misma y no tanto con verme divina en un espejo. Eso, con la edad, fue pasando a un segundo plano... Pero a la vez, eso también hace que por momentos me sienta insegura con relación a la imagen, porque no le dedico tanto tiempo a mi cuerpo.-Eso tiene que ver con una evolución mental, aceptarse como uno es y valorar otras cosas...-Yo siento que tengo un cuerpo diferente a la media. Somos un país que lamentablemente admira mucho la delgadez extrema. En cambio, en otros países latinoamericanos se disfrutan más las curvas, de la mujer real. Y yo, a mi manera, traté de representar eso. Nunca hice una dieta extrema ni soy tan delgada. Incluso, en algunos comentarios que me dejan en las redes me ponen '¿estás embarazada?'. Y yo me río. Después están las otras personas que me ponen que les gusta ver a una mujer real, sin Photoshop. Deberíamos replantearnos eso. No hace falta estar flaca para ser linda. Hay que buscar un peso intermedio, saludable.-Afortunadamente la mujer va ganando espacio y protagonismo en la socidad. ¿Vos qué tipo de mujer sos?-Creo que soy una mujer muy decidida; siempre tuve muy claro lo que quería. Además, soy muy trabajadora y amante de la mujer independiente. Mi estereotipo a seguir es el de la mujer que se vale por sí misma, que disfruta de ser y hacer lo que le gusta, sin estar esperando la aprobación del otro. Me gusta la mujer que consigue sus propias metas solas. Me gusta la mujer libre.-Estás en pareja con Jonás hace tres años, ¿pero qué buscás en un hombre?-Busco que me dé libertad, que me haga sentir que, aunque esté en pareja, soy libre de elegir y de hacer lo que yo quiero. Me gusta que me acompañe, que me apoye en los proyectos que tengo y que no me esté criticando todo el tiempo.-¿Todo eso lo encontraste en Jonás? ¿Es tu hombre ideal?-Sí, él es muy comprensivo y muy compañero. Los dos trabajamos un montón y tratamos de acompañarnos. Cuando él tiene que irse a la concentración con su equipo, yo viajo al exterior a trabajar o hago desfiles. Y él me recontra banca. Jonás siempre me dice que admira la fuerza que le pongo a las cosas que hago y la energía con la que me muevo por la vida. Siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas.-¿Cómo mantienen la pasión y combaten la rutina?-La rutina es difícil de combatir. Cuando él vuelve de entrenarse, yo salgo a la vida a hacer cosas. Nuestra rutina también tiene que ver con los perros que tenemos, que los tenemos que sacar pasear. Nos vemos a la noche, cuando vuelvo de Bendita. Cenamos juntos y ese es nuestro momento... O por la mañana, que también está la pasión. Esos son los momentos en los que mejor la pasamos. Quizás el no vernos tanto es un gran secreto para estar bien.-Hoy que tenés una pareja afianzada, ¿perdonarías una infidelidad?-No sé, si digo que sí es como darle piedra libre. He perdonado infidelidades, pero hoy no sé. Tengo una visión más comprensiva de las cosas, de los errores, pero es difícil.-¿Sos una mujer celosa?-No soy muy celosa. Soy celosa de situaciones concretas. Por ejemplo, no me da celos que le escriban cosas en las redes; me mato de risa. Y creo que él tampoco, ni lee lo que me ponen. Al contrario, yo lo incito para que salga, que disfrute de su cuerpo, que se muestre sin remera. Y se lo digo más que nada después de la enfermedad que le tocó vivir. Eso me cambió mucho la perspectiva y me di cuenta de que lo más importante es disfrutar el momento, que es con lo que te quedás. A veces hay que animarse a hacer más cosas y no tener prejuicios. Cuando le ofrecieron a Jonás salir desnudo en una tapa de una revista, él me lo consultó y yo le dije 'salí, estás hermoso. ¿Te acordás cómo estabas hace dos años? Disfrutalo'.-Me decías que ninguno de los dos es muy celoso, pero si a él le llega un mensaje por WhatsApp comprometedor, ¿te lo blanquea? ¿Qué pasa con eso?-Por WhatsApp no me pasó, pero por ahí me muestra algún mensaje de las redes sociales. Yo tengo sus contraseñas, pero no entro nunca. Las compartimos.-¿Los planes de casamiento siguen en marcha?-Sí, la idea sigue en pie. Vamos a ver cuándo. Nos íbamos a casar a fin de año, pero decidimos irnos de vacaciones. Pesaron más las ganas de viajar que las ganas de organizar una boda a fin de año, que es un quilombo (risas). Creería que va a suceder el año que viene, cuando él tenga el receso, cuando termine el campeonato. Casarse en invierno es más feo, pero no importa, nos vamos a casar ahí.-¿Y la maternidad es otro paso a dar?-Sí, seguramente el año que viene. No creo que esperemos tanto. No somos tan jóvenes y si queremos tener más de uno, hay que empezar. A mí me gustaría tener dos o tres hijos; él quiere tres. Pero lo iremos negociando cuando seamos padres.-Hablando un poco de trabajo, ¿por qué nunca estuviste en el Bailando?-Porque no me convocaron. Estuve hace un montón en el Patinando (2008) y el Cantando (2012). Soy un desastre bailando, no me tengo nada de fe porque soy de madera, pero por supuesto que bailaría. Yo me animo a todo.-¿Y en Bendita cómo te sentís? ¡Ya llevás 8 años como panelista!-Soy muy feliz en Bendita, me encanta estar. El grupo tiene mucha buena onda, entonces, ir a trabajar es ir a pasarla bien. Ojalá esté mucho tiempo más en Bendita porque la paso muy bien.