Terrible confesión de "La Niñera": Los capítulos más oscuros de su vida

A 24 años de la primera emisión de la serie La Niñera, su protagonista espera que regrese aquel éxito de los 90 en la pantalla chica.Mientras, Fran Drescher se pone al hombro campañas de lucha contra el cáncer. Es que su vida no fue nada fácil. Una historia de superación que pocos conocen.The Nanny -la historia que se emitió por última vez en 1999, pero que siguió repitiéndose hasta el hartazgo en decenas de países- narra el día a día de Fran Fine, una mujer judía que vende cosméticos, pero que termina empleada como niñera en la casa de un viudo millonario. Muchos creyeron que la actriz era así de chispeante en su vida real, hasta que ella contó partes escalofriantes de su vida."Fui violada a punta de pistola", confesó en 2014. "Fui víctima de un crimen violento y soy una sobreviviente del cáncer. Atravesé un divorcio muy doloroso. La vida te da golpes. Nadie deja este planeta ileso. Pero, como dicen, lo que no te mata te fortalece", reveló.En 1985 sufrió su primer gran golpe: entraron a robar a su piso en Los Ángeles y fue abusada. Por años intentó ocultarlo, pero se dio cuenta de que no contarlo le ocasionaba mayor dolor. En 1988 comenzó a escribir guiones, hasta que salió La Niñera.Amiga incondicional de su ex marido, Peter Marc Jacobson, con quien mantuvo una relación desde la secundaria y se separó en 1996 porque él le confesó que era homosexual, hoy se apoya en el cariño de su público."Volví a empezar", explica a menudo en sus alegres fotografías en situaciones domésticas.En 2000, la actriz sufrió cáncer uterino y tuvo que abandonar su carrera para tratarse. Regresó a los sets en 2005. En 2007 lanzó su libro autobiográfico para relatar su experiencia y creó la fundación Cancer Schmancer Movement, según publicó Clarín.