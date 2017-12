¿Se terminó Márama?: Interna inesperada y fuerte descargo del cantante

A quién actúa con maldad hay que desearle suerte? tarde o temprano la necesitará — Agustín Casanova (@AguCasanova2) 9 de diciembre de 2017

Lloran los fanáticos de Márama. La banda de cumbia pop uruguaya estaría a días de subirse por última vez al escenario. Se presentarán en todas las fechas pactadas de diciembre pero luego podrían decir adiós. ¿Qué fue lo que pasó?Todavía no hay ningún comunicado oficial, pero los seguidores del grupo dieron indicios en las redes sociales de lo que pasó para que Agustín Casanova dijera basta, publicó TN.Según se supo, el joven estuvo de invitado en un programa de su país natal y cantó con otros músicos. También decidió cambiar su cuenta de Twitter. Todos lo conocían por @Marama_Agustin, pero hoy pasó a ser @CasanovaAgusOk y luego optó por @AguCasanova2.Durante la tarde también tiró varios palitos ¿para Fernando Vázquez de Rombai? "A quién actúa con maldad hay que desearle suerte? tarde o temprano la necesitará", escribió.El que también echó más leña al fuego fue Pablo Arlonetti, baterista de Márama, quién publicó: "No tomamos caminos diferentes, las cosas pasaron por algo, algunos cometieron errores... No todos son buenos como parecen. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió".Mientras se espera la palabra oficial de la agrupación, los fans crearon el hashtag Gracias Marama para expresar lo que sintieron desde que nació este furor de éxitos.