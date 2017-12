Miss Bolivia y su consejo para las fiestas que es furor en las redes

Miss Bolivia siempre encuentra una manera única y divertida de relacionarse con su público. Y esta no fue la excepción. La artista revolucionó las redes sociales con un insólito instructivo, perfecto para las fiestas, que ya lo vieron más de dos millones de veces.Sin vueltas ni filtros, la intérprete de "Tomate el Palo" compartió un video sobre el "uso correcto" de la pirotecnia. Con una dosis de ironía, la productora aparece en las imágenes explicando un paso a paso de cómo tirar un petardo. "Primero, se tapan los oídos. Segundo, se tapan la nariz", asegura la cantante, mientras utiliza un par de tapones.

Con un papel en la mano, continúa su tutorial: "Lo prende, se lo mete por el culo. Cierra la boca e implosiona. ¡Pum!". Para dejar un mensaje de reflexión, Miss Bolivia se despide de la cámara con una fuerte crítica. "Y si no, deje de joder al prójimo, a todos los animales y al universo entero con esta forrada", apuntó.La publicación fue compartida más de 50 mil veces en Facebook y generó más de 15 mil reacciones. Aunque no sería la primera vez que la artista llama la atención con sus declaraciones. En su paso por la mesa de Mirtha Legrand, marcó la diferencia a la hora de presentar su look. "Estos zapatos me los compré en Once, este chupín es de una amiga mía, esta remera es de una feria americana, estos anillos son del Barrio Chino que salen 50 pesos", detalló ante la cámara, mientras los presentes en el estudio le celebraron su estilo genuino.