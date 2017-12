Tras varios años de soltería, apostó al amor con un reconocido deportista

Pensó que permanecería a su lado para siempre pero, lamentablemente, no fue así. Tras el escándalo, Jimena Campisi le dijo adiós a Tomás Costantini. Si bien intentó mantener un vínculo sano por el bien del hijo que tuvieron juntos, Milo, no lo logró. De hecho, en más de una oportunidad, contó el joven no se hacía cargo del niño. Él, lejos de darle demasiada importancia, continuó viviendo su vida de lujos y disfrutando de la noche porteña.



La tristeza quedó en el pasado. Hoy, el presente de Jimena es más que feliz. Tras varios años caminando por el sendero de la soltería, finalmente, la rubia volvió a apostar al amor. ¿Con quién? Con un reconocido deportista. Su nuevo novio es la figura del equipo de básquet de San Lorenzo: Salem Safar.



¿Cómo lo conoció? A través de Instagram. Tras varios meses intercambiando likes en sus fotografías, finalmente, los jóvenes se animaron a verse cara a cara. A partir de ese momento, lo supieron: vivirían una intensa historia de amor. Hoy, disfrutan plenamente de su incipiente romance.

Fuente: Paparazzi