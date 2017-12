Sol Pérez se refrescó en la pileta y se animó a hacer topless

Esta feísimo el día ?????????? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 7:12 PST

Cada vez que sube una foto a su cuenta de Instagram, sus seguidores se vuelven locos. Aprovechando las altas temperaturas, Sol Pérez se refrescó en la pileta y hasta se animó a hacer topless. Así, puso al rojo vivo los últimos días de la primavera.Días pasados, la joven hizo un balance del año. "Creo que es muy positivo, uno pasa por buenos y malos momentos siempre. Pero este ha sido un gran año para mí", señaló.Y remarcó: "Un antes y un después en mi carrera lo marcó mi trabajo en TyC Sports y lo del Bailando fue lo que potenció la exposición mediática y aprendí a saber qué contestar y qué no. El Bailando me ayudó en muchos aspectos, a entender más como es el juego y además te enseña a laburar desde otro punto de vista"."Este año descubrí lo que más me gusta a mí que es la conducción y pude decidirme por lo que en verdad me apasiona", añadió en diálogo con el sitio Primiciasya.