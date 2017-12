Roger Waters vuelve el año que viene a la Argentina

Roger Waters, el ex líder de Pink Floyd, anunció que regresará el año próximo a la Argentina y se presentará el 6 de noviembre en el estadio Ciudad de La Plata, luego de los nueve recitales que dio en River en 2012 cuando lo vieron más de 450 mil espectadores.



Por ahora será un solo show -no se descarta que agregue más funciones-, en el que presentará su nuevo disco, "Is This the Life We Really Want?", estrenado el pasado 2 de junio, en el marco de la gira Us + Them, que le permitirá apelar a los viejos clásicos de Pink Floyd. Entre ellos figuran "Money", "Time", "Wish you were here", y "Comfortably Numb".



El título del tour deriva de la canción de 1974 Us And Them, del álbum que más ventas logró de Pink Floyd "The Dark Side of the Moon".



El show en la Argentina también le permitirá tocar canciones de sus mejores momentos como solista y marcará su regreso al país luego de la gira denominada "The Wall", en la que tiene el récord de presentaciones al realizar nueve recitales en el estadio de River, donde lo vieron más de 450 mil espectadores y que dejaron como recaudación unos 38 millones de dólares.



"Vamos a llevar un nuevo espectáculo en gira. Será una mezcla de material de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas canciones nuevas. Probablemente el 80 por ciento será material antiguo y el 20 por ciento será nuevo, pero estará todo conectado por un tema general", precisó Waters en declaraciones formuladas a la prensa.



Además, prosiguió: "Será un espectáculo genial, lo prometo. Va a ser tan espectacular como todos mis shows lo han sido".