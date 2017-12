Aseguran que Ingrid Grudke se habría separado del empresario Cristóbal López

#PoneteloBien #dia #internacional #sida +conciencia+salud @estudiomcm @fabianmorassut @heliosfundacion Una publicación compartida de Ingrid Grudke (@ingridgrudke) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 6:00 PST

Los días de la modelo Ingrid Grudke junto a Cristóbal López no corren más desde fines de agosto, y el noviazgo se cortó cuando estaba transcurriendo su tercer año (comenzaron a salir en 2014), consigna Paparazzi. Las causas de la ruptura fueron varias, pero los agitados días que vive frente a la Justicia el empresario kirchnerista mucho tuvieron que ver. "Ella es una mina muy fiel, lo quiere a Cristóbal, pero no puede creer en todo lo que está metido, y los caminos día a día se le cierran", dijo una fuente que bien conoce a Grudke.Como si se tratara de un juego, Ingrid pasó por la peluquería y dejó atrás su rubia cabellera para verse de colorada casi flúo. "Es todo un síntoma de una mujer separada", dicen. Hace algunas semanas se la pudo ver en la Avenida Corrientes de la mano de Gustavo Barbosa, pero nada de eso tuvo seriedad. El es un relacionista público que la conoce desde hace años y trabaja, además, como escenógrafo, mundo en el que Grudke quiere volver a meterse como actriz. "Ella está sola, y no quiere que la vean con nadie porque empiezan los rumores sin fundamentos. Siente aprecio por Cristóbal, pero no daba para más una historia de amor que comenzó con muchas mentiras", terminó la misma fuente.