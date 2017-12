Debacle en ShowMatch: Pampita puso en duda su presencia en la final del Bailando

Carolina "Pampita" Ardohain habló del conflicto económico que atraviesa ShowMatch debido al conflicto con el Grupo Ceibo (ex Indalo), y puso en duda su presencia en la final del Bailando 2017."Todos tenemos ganas de estar ahí, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, pero yo no tengo ganas de trabajar gratis, no sé si estaré en la final", dijo."Cada vez que voy pago maquillador, vestuarista y pago IVA por mi factura", agregó Carolina, que ya sabe que el año que viene estará en la pantalla de Telefe y sigue con su programa en KZO."Es una pena porque es un programa que adoro, que soy muy fanática, y es un honor estar de jurado porque me encanta este show, pero bueno. . . el tiempo de uno hay que valorarlo. Esperemos que nos paguen urgente", concluyó Pampita.