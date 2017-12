Sergio Torres: "Cada vez que subo al escenario, es como la primera vez"

Invitó a la comunidad a asistir a la jornada solidaria



Sergio Torres es uno de los artistas solidarios que dio el sí a Once por Todos, en 2017.Al referirse al cariño de la gente que "ovaciona" sus canciones, expresó: "Estas son las cosas que uno no puede comprar con dinero, tratando de ser una persona respetuosa, dedicada a su profesión. Siempre he tenido una entrega máxima en el escenario, y cada vez que ando por Paraná y zona, la gente me demuestra su admiración, su cariño, afecto y afinidad con las canciones que canto. Esto me incentiva a brindar un buen espectáculo. Cada vez que subo al escenario, es como la primera vez".En tanto, el artista aseveró: "Hace muy poquitos días, terminé de grabar con un artista de Colombia, Yoel Morales, que me invitó a participar de su disco. Desde 2014, fuimos a actuar a Colombia y establecimos una relación muy importante, con artistas, sino también con gente de disquerías". Acotó que Morales grabó con artistas de diferentes países y eligió a Torres, como representante de Argentina.Respecto de lo que ofrecerá en el escenario, dijo: "lo mejor de lo mejor; escucharán los clásicos y lo que la gente que la gente quiere escuchar, bailar, divertirse".Elonce.com.