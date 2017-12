Luciana Salazar estalló con todo contra Martín Redrado

Y como esas historias que no se acaban nunca, hay un nuevo capítulo entre Luciana Salazar y Martín Redrado. La rubia está furiosa con el economista y lo demostró en la red.



Luciana viajó a Miami para esperar la llegada de su hija Matilda. Si bien está pasando por su mejor momento, la rubia usó Twitter para expresar su furia con Martín Redrado, con quien, aparentemente, estaba teniendo una buena relación de "amigos" y la estaba ayudando en esta nueva etapa de madre que viene.



"Siempre te quiere arruinar el mejor momento de tu vida. ¡¡Desaparece haceme el favor!!", escribió furiosa durante el viernes. Y agregó: "Cuidarte fue mi error".



Este sábado, retomó la red para tirar un bombazo mencionando directamente a su ex: "¿¿Cuándo le vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad @martinredrado??".



Por último, respondió a un usuario: "Toda mi gente sabia y sabe la verdad, yo voy con la verdad siempre, solo espero que él pueda contarla a los suyos y a la sociedad por qué muchas cosas que tuve y tengo que bancar injustamente se entenderían". "A todos los medios que me están preguntando, yo no lo voy a contar porque di mi palabra. Solo espero que nazca de él, como ya se lo pedi anteriormente sin exito, xq me esta afectando mucho a mi en lo personal a días de ser mamá. Solo eso, porque quiero estar bien", concluyó.



Ante la insistencia de los usuarios, agregó: "Aclaro que nada tiene que ver con lo profesional, son cosas de la vida privada. Necesito paz en este momento de mi vida y se me hace muy difícil en esta situación. Por eso emocionalmente me haría muy bien que el pueda contarlo". Meses atrás, Luciana estuvo como invitada a la mesa de Mirtha Legrand. Allí, dijo: "Martín (Redrado) sí quiso tener un hijo conmigo, es mentira que no quería. Muchas veces hablamos este tema, él sabía mi deseo. Obviamente ya tenía su familia formada, y bueno, fue duro, sus hijos se oponían y ése era el peso fuerte que a mí me impedía poder lograr ese deseo y más con la pareja que yo amaba".



Y agregó: "Él sabía la decisión, de hecho estuvimos un par de meses juntos con este proceso, pero bueno, fue insostenible por todo lo que generaba alrededor", agregó.

Fuente: Exitoína