La primera foto romántica de Barbie Vélez con su hermanastro

Todo el mundo habla de esta pareja desde que Barbie Vélez (23) confesó haber comenzado una historia de amor con Lucas (23), el hijo Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida en 2014 y era el marido de su mamá, Nazarena Vélez. Y pese a que comparten un hermano en común, Thiago, los jóvenes decidieron darle rienda suelta a sus sentimientos sin importar el "qué dirán".Tras los rumores que crecían con el correr de los días, Barbie protagonizó la tapa de la última edición dedonde decidió confirmar su flamante estado sentimental: "Es muy lindo lo que tengo y no quiero que nada lo arruine. Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida...!", detallaba, feliz, en el semanario.Con la tranquilidad de haberse expresado en una extensa y profunda nota, y tras algunas declaraciones a medios televisivos, la diosa y su novio decidieron dejar de esconderse y empezar a compartir salidas demostrando el amor que sienten por el otro.Y, como era de esperarse, las primeras fotos de ellos juntos no tardó en llegar. Ángel de Brito, el conductor de, compartió en su cuenta personal de Twitter una imagen infraganti de los chicos disfrutando de una romántica cena, mientras Lucas besa cálidamente la mano de Barbie.