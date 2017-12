Ex Gran Hermano mostró sus curvas y habló de su "crisis de los 30"

Vivía en su Corrientes natal y se enteró de que en Buenos Aires harían un casting para participar de Gran Hermano. Lo pensó, lo meditó y lo decidió. Era su oportunidad. Y Constanza Alvarez (30), conocida como Coty, no iba a dejar que se le escapara. Armó sus valijas y llegó a la gran ciudad. Quedó seleccionada y a los dos días pasó a formar parte de la emisión de la sexta temporada de la casa más famosa del país, en 2011.Y una vez fuera del reality, con la misma determinación, comenzó su carrera. Desde campañas hasta producciones ultra hot para diferentes revistas la llevaron a formar parte del staff de diosas del mundo del espectáculo local.Pero Coty no se durmió en los laureles, sino que fue por más. Hoy, siete años después de aquel comienzo, se posiciona como co-conductora radial, empresaria y se ilusiona con la posibilidad de actuar en la pantalla grande.-Tenés tu propia marca de trajes de baño (Có bikinis), ¿cómo se te ocurrió lanzarla?-Quería emprender en algo donde la jefa fuese yo, porque en el medio siempre estás dependiendo de alguien, y eso un poco me cansó. Además, aproveché que soy conocida, me animé y va genial, mejor de lo que esperaba. ¡Y viene en crecimiento!-¿Haber estudiado diseño de interiores, paisajismo y hasta cuatro años de arquitectura te da cierta idea de lo estético a la hora de diseñar indumentaria?-Y. . . hay talentos que no te da el estudio, pero sin duda ayuda mucho. A mí me ayudó muchísimo en el concepto de cómo armar un proceso de diseño, aunque aún estoy aprendiendo y estudiando mucho para seguir adelante con este proyecto.-Estás como co-conductora en radio. ¿Qué te gusta de ese medio?-Estoy en AM 1450, Radio El Sol, en el programa Llega la tarde, con Sergio Romero, todos los jueves de 13 a 15, y me encanta, me divierto y es un poco más relajado que la televisión.-En algún momento dijiste que querías hacer cine. ¿Tuviste alguna propuesta?-Sí, estoy muy mentalizada en querer hacer cine. Está difícil? hay propuestas, pero hay proyectos que tardan mucho tiempo. Mientras tanto estoy estudiando actuación con Agustín Alezzo y haciendo seminarios para cine y tevé.-Cuando admirás el trabajo de algún actor o actriz, ¿en qué te fijás?-Creo que simplemente me tiene que llegar como actor. Si sabe transmitir es porque está haciendo un buen laburo. Si puede hacerte reír, llorar o causarte algún estado como espectador-¿Quiénes están en tu top five de actores/actrices preferidos?-Ahora estoy siguiendo mucho a Leo Sbaraglia. Eva De Dominici, me gusta la carrera que está haciendo y creo que le pone mucho tiempo y dedicación, y eso se nota en cada trabajo nuevo.-Además cantás. Lanzaste el tema "Cómo lidiar con este amor", de Juan Carlos Ostos. ¿Pensaste alguna vez en dedicarte a la música?-Mucha gente me dice que me dedique a la música, pero aún no sé?Esta bella y escultural morocha está en pareja desde hace siete años con Martín Fascetto (53), el dueño de Diario Popular. Aunque comparten el techo, ella asegura que no tienen pensado pasar por el altar.-¿Cómo conociste a Martín?-Lo conocí acá, a los seis meses de salir de Gran Hermano, tenía 23... lo encontré en un boliche recién separado. Me acuerdo que me encantó, yo preguntaba quien es el vieji ese (risas). Estaba flechada, hasta que me habló.-¿En algún momento pesaron los 23 años de diferencia que se llevan? ¿Te planteaste si eso podía hacer ruido en la relación?-Sí, claro, tenemos nuestras crisis, y en ese momento lo pensás... pero creo que a él le pesó más que a mí, aunque es muy seguro de él.-¿Por qué decís que a él le pesó más que a vos?-Y porque tuvimos nuestras crisis en su momento. El se sentía muy grande y yo era muy chiquita. Y ahora, más que nada, yo siento que ya estoy más vieja y estoy como en una crisis de los treinta (risas). Como que mucho tiempo de novia y estar grande me asusta.-¿Y qué se te ocurre hacer con esta especie de crisis de los 30? ¿Creés que se te va a pasar o se lo planteaste a él como un conflicto?-A veces me ataco y me quiero ir a vivir sola (risas). Se me pasa y después vuelve a sucederme. Igualmente él sabe llevarme y se adapta a mis cambios bastante bien? no sé cómo lo hace, pero lo hace.-¿Comparten las tareas de la casa?-Sí, compartimos pero creo que él hace más que yo (risas). Yo soy un poco más relajada y él no se queda quieto, así que siempre hace más cosas de la casa que yo (risas).-Hace un tiempo declaraste que por el momento no querías tener hijos. ¿Seguís pensando igual?-Y si se da, se da, pero por el momento no quiero. Quiero esperar un poco más.-¿En algún momento te gustaría tenerlos? ¿Martín insiste en ser padre?-¡Sí, claro! Trato de no pensarlo mucho ahora? pero bueno, si viene, bienvenido. Martín prefiere que sea cuando yo esté lista.-¿Es por tu carrera y tu figura que aplazás la idea de ser madre?-No es por el físico. Creo que no estoy preparada mentalmente, no lo quiero programar. Que venga cuando quiera.-¿Alguna vez se te ocurrió ser madre por vientre subrogado, como Luciana Salazar?-¡No, ni loca! A menos que no pueda tenerlo; ahí, claro que lo pensaría.